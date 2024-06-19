Более полумиллиарда кубометров поливной воды поставит Кыргызстан Казахстану

Более полумиллиарда кубометров поливной воды поставит Кыргызстан в Казахстан в поливной период 2024 года. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Отмечается, что договоренность об этом была достигнута на заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии. Вода будет поставлена по рекам Шу и Талас в Джамбульскую область Казахстана в объеме 180 и 380 миллионов кубометров соответственно.

«На сегодня достигнута договоренность с руководством Минводресурсов Кыргызстана об увеличении подачи воды по рекам Шу и Талас с начала третьей декады июня», — сказал министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.

Напомним, в мае Казахстан и Узбекистан договорились о поставке почти миллиарда кубометров поливной воды в Туркестанскую область по каналу Достык.

Распределение водных ресурсов в последние годы стало одной из острых и важных проблем государств Центральной Азии. Практически все реки имеют свои истоки в горах Памира и Тянь-Шаня, то есть находятся на территории Кыргызстана и Таджикистана. А основные водопользователи — это Казахстан, Узбекистан и Туркмения.

В августе 2023-го Кыргызстан прекратил подачу поливной воды в южную Жамбылскую область Казахстана, в результате чего в регионе создалась угроза посевам сельскохозяйственных культур. Минсельхоз Кыргызстана объяснил принятое решение нехваткой воды.