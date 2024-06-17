В Бишкеке 17 июня облачно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День увеличился до 15 часов 20 минут.
Сегодня в Кыргызстане выходной день.
У кого намечается той
Темир Сариев
Родился 17 июня 1963 года. Президент Торгово-промышленной палаты КР.
Ырысбек Бариев
Родился 17 июня 1973 года. Заместитель министра транспорта и коммуникаций КР.
Айбек Артыкбаев
Родился 17 июня 1975 года. Посол Кыргызстана в Монголии.
Памятные даты
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994-м (резолюция 49/115).
Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994-го.
Люди, которые меняли мир
Родился художник Леонтий Горбунов
Родился 17 июня 1929 года в селе Семеновка Казахской ССР. График.
В выставках участвует с 1962-го.
Работал преимущественно в акварели. Много произведений посвящено югу республики, являющемуся для него неисчерпаемым родником творческого вдохновения.
С 1979 года — член Союза художников СССР.
Участник республиканских и международных выставок. Его произведения находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, музеях СНГ, а также в частных собраниях.
Умер 3 ноября 2013-го в Оше.
Перед смертью Леонтий Владимирович передал свои работы в дар Ошскому областному музею изобразительного искусства и Детской художественной школе имени Гапара Айтиева.
Родился оператор-постановщик Хасанбек Кыдыралиев
Родился 17 июня 1960 года. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Народный артист Кыргызской Республики.
С 1988-го принял участие в съемках более чем 20 фильмов. Первая картина — «Гибель во имя рождения». Работал в проектах «Кочевник» (режиссеры Иван Пассер, Сергей Бодров), «Монгол» (режиссер Cергей Бодров). Обладатель многочисленных наград, в том числе премии Павла Лебешева.
Снял около 300 рекламных роликов и музыкальных клипов.
Куда сходить
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