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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 17 июня облачно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Сегодня в Кыргызстане выходной день.

У кого намечается той

Темир Сариев

Родился 17 июня 1963 года. Президент Торгово-промышленной палаты КР.

Ырысбек Бариев

Родился 17 июня 1973 года. Заместитель министра транспорта и коммуникаций КР.

Айбек Артыкбаев

Родился 17 июня 1975 года. Посол Кыргызстана в Монголии.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994-м (резолюция 49/115).

Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994-го.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Леонтий Горбунов

www.vb.kg
Фото www.vb.kg. Леонтий Горбунов

Родился 17 июня 1929 года в селе Семеновка Казахской ССР. График.

В выставках участвует с 1962-го.

Работал преимущественно в акварели. Много произведений посвящено югу республики, являющемуся для него неисчерпаемым родником творческого вдохновения.

С 1979 года — член Союза художников СССР.

fergananews.com
Фото fergananews.com. Сын Леонтия Горбунова с его картинами

Участник республиканских и международных выставок. Его произведения находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, музеях СНГ, а также в частных собраниях.

Умер 3 ноября 2013-го в Оше.

Перед смертью Леонтий Владимирович передал свои работы в дар Ошскому областному музею изобразительного искусства и Детской художественной школе имени Гапара Айтиева.

Родился оператор-постановщик Хасанбек Кыдыралиев

Facebook
Фото Facebook. Хасанбек Кыдыралиев

Родился 17 июня 1960 года. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Народный артист Кыргызской Республики.

С 1988-го принял участие в съемках более чем 20 фильмов. Первая картина — «Гибель во имя рождения». Работал в проектах «Кочевник» (режиссеры Иван Пассер, Сергей Бодров), «Монгол» (режиссер Cергей Бодров). Обладатель многочисленных наград, в том числе премии Павла Лебешева.

Снял около 300 рекламных роликов и музыкальных клипов.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296755/
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