«Газпром» 15 лет будет поставлять голубое топливо в Кыргызстан

ОсОО «Газпром Кыргызстан» и ООО «Газпром экспорт» подписали долгосрочный контракт на снабжение КР природным газом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Согласно новым контрактам, поставка будет осуществляться в 2025-2040 годах.
Сообщается, что «Газпром Экспорт» также подписал контракты на поставку газа с крупными потребителями — ОАО «Электрические станции» и КП «Бишкектеплоэнерго».
Документы подписаны в присутствии министра энергетики Таалайбека Ибраева и председателя ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Кроме того, в Telegram-канале «Газпрома» сообщается о подписании договора с Казахстаном об оказании услуг по транспортировке газа из России в Кыргызстан.