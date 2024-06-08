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Общество

«Газпром» 15 лет будет поставлять голубое топливо в Кыргызстан

ОсОО «Газпром Кыргызстан» и ООО «Газпром экспорт» подписали долгосрочный контракт на снабжение КР природным газом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Согласно новым контрактам, поставка будет осуществляться в 2025-2040 годах.

Сообщается, что «Газпром Экспорт» также подписал контракты на поставку газа с крупными потребителями — ОАО «Электрические станции» и КП «Бишкектеплоэнерго».

Документы подписаны в присутствии министра энергетики Таалайбека Ибраева и председателя ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Кроме того, в Telegram-канале «Газпрома» сообщается о подписании договора с Казахстаном об оказании услуг по транспортировке газа из России в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296160/
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