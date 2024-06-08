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Общество

ООН обновила данные по числу жертв в Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека посчитала, что с 24 февраля 2022 года по меньшей мере 11 тысяч мирных жителей убиты и 21 тысяча ранены по всей территории Украины. Об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.

«В мае 2024 года примерно 174 мирных жителя убиты и 69 получили ранения. Это самое большое число жертв среди населения с июня 2023-го. Более половины погибших проживали в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всех страдают пожилые люди, поскольку они часто не могут или не хотят покидать свои дома. На севере Харьковской области, где идут самые интенсивные бои, более половины убитых и раненых – это люди старше 60 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296155/
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