В Бишкеке 10 июня облачность. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День увеличился до 15 часов 17 минут.

У кого намечается той

Чынберди Толонов

Родился 10 июня 1971 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Назарбек Малаев

Родился 10 июня 1982 года. Заместитель министра экономики и коммерции КР.

Памятные даты

Начало ошских событий на юге Кыргызстана

Фото из интернета. Ошские события 2010 года

10 июня 2010 года — трагическая дата в истории современного Кыргызстана.

В 22.00 произошло столкновение близ казино, которое разожгло волнения. Власти были не в состоянии сдержать толпу. 11 июня в 2.00 временное правительство объявило чрезвычайное положение и ввело комендантский час. Ситуация стабилизировалась рано утром 15 июня.

По неофициальным данным, уже в первые дни беспорядков погибло около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали более чем о 2 тысячах погибших. Однако государственные органы КР дают иную статистику: официально зарегистрировано 443 жертвы.

Всемирный день мороженого

Считается, что именно 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи мороженого.

Сегодня насчитывается огромное количество видов этого продукта, по-прежнему остающегося одним из наиболее доступных и востребованных десертов в мире.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Тоголок Молдо

Фото из интернета. Почтовая марка с изображением Тоголока Молдо

В 1860 году в местности Куртка Нарынской области родился акын Тоголок Молдо (Байымбет Абдырахманов).

Слагать стихи и записывать их он начал с 14 лет. Его многогранное творчество питали живительные соки двух могучих источников: кыргызского фольклора и передовой прогрессивной дореволюционной письменной литературы Востока, издававшейся на татарском и казахском языках. Преломив это в своем творчестве, Тоголок Молдо стал подлинным новатором в кыргызской поэзии.

Знаток фольклора, он известен и как исполнитель эпоса «Манас». Впоследствии записал вторую часть трилогии — «Семетей». Им записаны образцы вариантов кыргызских эпосов «Шырдакбек», «Джаныл-Мырза», «Мендирман».

Собрал большое количество различных преданий, легенд, пословиц, поговорок.

Умер 4 января 1942-го.

В Бишкеке установлен памятник Тоголоку Молдо. Его имя присвоено селам, школам, колхозам и совхозам, улицам городов КР. Портрет Тоголока Молдо изображен на купюре 20 сомов.

Родился народный артист СССР Петр Шубин

Фото из интернета. Петр Шубин

Родился 10 июня 1894 года в деревне Ташла Троицкого района Оренбургской губернии.

В 1928-м Советом профсоюзов республики молодой музыкант приглашен в Киргизию. С этого времени начинается отсчет его неустанных забот о развитии кыргызского профессионального искусства. В течение пяти лет Петр Шубин преподает музыкально-теоретические предметы, готовя к практической деятельности национальные кадры музыкантов. В 1935 году он возглавил музыкально-драматический театр. Вместе с Абдыласом Малдыбаевым создал музыку к драме «Карачач».

Является создателем и руководителем первого самодеятельного хорового коллектива и первого оркестра народных инструментов в республике. Наряду с обработками и переложениями народных песен и мелодий композитор создавал оригинальные песни на тексты кыргызских поэтов.

Правительство присвоило музыкальной школе столицы имя Петра Шубина.

Умер писатель Чингиз Айтматов

В 2008 году в клинике Нюрнберга (Германия) скончался кыргызский писатель Чингиз Айтматов. Похоронен он 14 июня в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.

Фото 24.kg. Могила Чингиза Айтматова

Еще при жизни стал классиком мировой литературы. Писал на русском и кыргызском, его произведения переведены больше чем на 150 языков.

В 1968-м присвоено звание «Народный писатель Киргизской ССР», а в 1974-м избран действительным членом (академиком) Академии наук Киргизской ССР.

В 1980 году написал свой первый роман «И дольше века длится день». Второй центральный роман «Плаха» написан в 1986-м.

В 1988-1990 годах был главным редактором журнала «Иностранная литература».

В 1990-1994 годах был послом СССР и России в Люксембурге. В 1994-2008 годах — послом КР в странах Бенилюкса, НАТО и Европейском союзе.

Награжден 46 государственными наградами разных стран. Свою первую награду (медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов») получил в 17 лет.

Куда сходить

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