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Общество

В жилмассиве «Красный строитель» Бишкека будет детсад

В жилом массиве «Красный строитель» освобождается двухэтажное здание для детсада. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, работу проводит управление по контролю за землепользованием. Также там идет демонтаж легких конструкций и пристроек.

Отметим, что много лет муниципалитет и ФУГИ (сейчас Госагентство по управлению госимуществом) судились с собственником, в итоге суд вынес решение в пользу государства. Так как здание было на балансе Фонда госимущества, в апреле 2023 года мэрия обменялась с ним участками. Муниципалитет отдал территорию площадью 1,516 гектара со строениями, принадлежащими ДУМИ мэрии, по адресу: улица Кийизбаева, 206.

«Управление по контролю за землепользованием выдало владельцу уведомление о добровольном освобождении помещения. С того момента прошло восемь месяцев. Бывший арендатор обязался освободить здание, но не сделал этого», — добавили в муниципалитете.

Там сообщали, что муниципальное помещение детсада используется бывшим депутатом Жогорку Кенеша Замирбеком Парманкуловым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296055/
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