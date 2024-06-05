17:48
USD 87.55
EUR 95.26
RUB 0.98
Общество

В Бишкеке откроют региональный офис женского делового альянса БРИКС

В столице откроют первый региональный офис женского делового альянса БРИКС. Об этом сообщила Ассоциация женщин в энергетике КР.

В рамках форума женского предпринимательства, проходившего со 2 по 4 июня в Москве (РФ), председатель российской части БРИКС Анна Нестерова и президент Ассоциации женщин в энергетике Кыргызстана Алтынай Абдыкеримова подписали меморандум об открытии регионального офиса альянса в Бишкеке.

Офис станет первым региональным центром на пространстве СНГ и будет дополнительно содействовать интеграции повесток БРИКС и ЕАЭС. На этой площадке будет проводиться работа по поддержке и развитию женского предпринимательства, а также по содействию активному вовлечению женщин КР в экономику на пространстве БРИКС, реализации совместных проектов, расширению доступа женщин-предпринимателей к рынкам сбыта, укреплению бизнес-контактов.

В деловом мероприятии приняли участие 300 делегатов из 30 государств. Там обсудили вопросы в области цифровых технологий, энергетики, промышленности, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, креативных индустрий, инклюзивной экономики, ESG-повестки и устойчивого развития.

Справочно

Женский деловой альянс БРИКС создан в июле 2020-го. За четыре года существования организация сформировала Международное сообщество женщин-предпринимателей, углубляя культурные и экономические связи между участниками объединения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295896/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Ордер МУС. ЮАР просит Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС
Лидеры стран БРИКС поддержали переговоры между Россией и Украиной
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
В&nbsp;Кыргызстане 3-4 июня ожидаются проливные дожди. Возможны сели В Кыргызстане 3-4 июня ожидаются проливные дожди. Возможны сели
Уже не&nbsp;только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан Уже не только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан
Неделя-24. Все, что известно о&nbsp;повышении пенсий, и&nbsp;ремонт дорог в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Все, что известно о повышении пенсий, и ремонт дорог в Бишкеке
Бизнес
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; еще ближе к&nbsp;народу! «Элдик Банк» — еще ближе к народу!
Уникальное предложение для налогоплательщиков от&nbsp;MegaPay: ЭСФ в&nbsp;твоем смартфоне Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
5 июня, среда
17:29
Член ОПГ обманул жителя Кара-Суйского района на 1,4 миллиона сомов Член ОПГ обманул жителя Кара-Суйского района на 1,4 мил...
17:23
Международная ассоциация развития выделит вузам Кыргызстана $25 миллионов
17:16
Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
16:53
В Джалал-Абаде построят новые здания областной администрации, мэрии и площадь
16:26
В Бишкеке откроют региональный офис женского делового альянса БРИКС