В Бишкеке откроют региональный офис женского делового альянса БРИКС

В столице откроют первый региональный офис женского делового альянса БРИКС. Об этом сообщила Ассоциация женщин в энергетике КР.

В рамках форума женского предпринимательства, проходившего со 2 по 4 июня в Москве (РФ), председатель российской части БРИКС Анна Нестерова и президент Ассоциации женщин в энергетике Кыргызстана Алтынай Абдыкеримова подписали меморандум об открытии регионального офиса альянса в Бишкеке.

Офис станет первым региональным центром на пространстве СНГ и будет дополнительно содействовать интеграции повесток БРИКС и ЕАЭС. На этой площадке будет проводиться работа по поддержке и развитию женского предпринимательства, а также по содействию активному вовлечению женщин КР в экономику на пространстве БРИКС, реализации совместных проектов, расширению доступа женщин-предпринимателей к рынкам сбыта, укреплению бизнес-контактов.

В деловом мероприятии приняли участие 300 делегатов из 30 государств. Там обсудили вопросы в области цифровых технологий, энергетики, промышленности, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, креативных индустрий, инклюзивной экономики, ESG-повестки и устойчивого развития.