Украина, переговоры, ядерная угроза. Глава МИД РФ дал интервью Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Оно размещено на сайте самого журналиста. Беседа длилась полтора часа. Напомним, в феврале Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Фото МИД России

Главное из интервью Сергея Лаврова: