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Власть

Украина, переговоры, ядерная угроза. Глава МИД РФ дал интервью Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Оно размещено на сайте самого журналиста. Беседа длилась полтора часа. Напомним, в феврале Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

МИД России
Фото МИД России

Главное из интервью Сергея Лаврова:

  • Заявления отдельных чиновников НАТО о возможности превентивных ударов по России вызывают обеспокоенность. На Западе совершают серьезную ошибку, полагая, что «красные линии» РФ могут сдвигаться.
  • Россия не хочет ядерной войны с США и делает все для ее недопущения.
  • РФ предупреждает НАТО, что в случае агрессивных действий или отдельных государств-членов в отношении Москвы отсидеться за океаном не получится, ответ будет адекватным. Россия готова направить дополнительные «сообщения», если Запад не сделает необходимых выводов после применения системы «Орешник».
  • Украина рассматривается США ключевым элементом гибридной войны против РФ, а русофобская политика Вашингтона основана на внутриполитическом консенсусе. Зеленский в 2022 году был убежден, что будет диктовать условия Западу, поэтому подписал указ о запрете переговоров с Россией. У РФ нет намерения уничтожать украинский народ, это братья и сестры народа России.
  • Позиция РФ законна: никакой НАТО «у нас на пороге». Для мира в Украине не должно быть никаких НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск. Западу придется учитывать реалии на земле для соглашения по Украине.
  • Россия готова к равноправному диалогу с США, если они продемонстрируют серьезность намерений честно договариваться.
  • На РФ и США как ядерных державах лежит особая ответственность, что предопределяет необходимость дипломатических контактов и работу посольств. Формула «никакой ядерной войны» отвечает жизненным интересам России и США, победителей в ней быть не может.
  • Между Москвой и Вашингтоном есть несколько закрытых каналов. В основном они задействованы по вопросам обмена заключенными. Есть также каналы, которые не предаются огласке.
  • Киев внесением в базу данных «Миротворец» Антониу Гутерриша оказывает на него давление, чтобы он занял сторону Украины в конфликте с РФ.
  • Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора. Желание США и ЕС вытеснить РФ из отношений Еревана и Баку усиливает угрозы безопасности в регионе.
  • Сотрудничество России и Казахстана успешно развивается, несмотря на попытки Запада оторвать Астану от Москвы. РФ видит активную работу западных эмиссаров с РК по соблюдению антироссийских ограничений, знает об угрозе западных санкций против казахстанских компаний.
  • Россия готова к продолжению нормализации отношений с Грузией. Заявления в США о вмешательстве РФ в выборы парламента Грузии являются откровенной ложью. США и Евросоюз искусственно пытаются представить избирательный процесс в Грузии как выбор между Россией и Западом.
  • РФ продолжает координировать работу по категории государств — партнеров БРИКС, планирует обнародовать ее результаты до конца года.
  • Москва будет работать над решением палестинской проблемы, задействует потенциал объединения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313292/
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