Внеочередной онлайн-саммит БРИКС: что обсудили

Завершился внеочередной онлайн-саммит БРИКС, который прошел по инициативе Бразилии. Встреча была посвящена выработке общей позиции стран объединения в ответ на новую тарифную кампанию США.

На повестке дня также стояли вопросы торгово-экономического, финансового, инвестиционного и иного сотрудничества стран БРИКС с учетом текущей ситуации в мировой экономике.

Поводом для созыва саммита стало решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы на товары из Бразилии. Бразильские фермеры уже обсуждают возможность оставить урожай апельсинов в садах, а американские компании начали отказываться от закупок бразильского кофе, который покрывал треть потребностей рынка США.

Президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва рассчитывал использовать встречу для координации действий стран БРИКС против экономических угроз со стороны Вашингтона. Бразилия председательствует в объединении в 2025 году, что позволило ей оперативно организовать внеочередной саммит.

Участники также затронули вопрос о ситуации в Украине и секторе Газа.

Председатель КНР Си Цзиньпин на внеочередном саммите заявил, что у БРИКС единая позиция по Украине и Газе.

Китай готов сотрудничать со странами БРИКС в реализации глобальной инициативы развития и продвижении высококачественного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

«Мы должны использовать наши сильные стороны, углублять практическое взаимодействие и повышать продуктивность нашего делового, финансового, научного и технологического взаимодействия, чтобы укрепить основу, импульс и влияние более широкого сотрудничества в рамках БРИКС и принести нашим народам больше практической пользы», — сказал он.

По итогам лидеры БРИКС договорились о необходимости справедливого мирового порядка, который будет «более эффективно реагировать на требования глобального Юга».

Участники саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран. Они договорились совместно отстаивать свободную и открытую международную торговую систему.

Стороны также договорились использовать роль группы «Друзья мира» в украинском кризисе и придерживаться плана «Два государства для двух народов» в палестинском вопросе.
