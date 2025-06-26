Внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 триллиона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 триллиона. Значимый рубеж, подтверждающий укрепление экономических связей и рост роли объединения в формировании новой архитектуры мировой экономики. Продолжаем укреплять бизнес-связи, в том числе через Деловой совет БРИКС, в соответствии с поручением президента Владимира Путина», — написал он.

Ранее, на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, лидер РФ пригласил партнеров по БРИКС к формированию новой глобальной модели роста. «Государства мирового сообщества наращивают свой потенциал, меняют баланс сил и всю экономическую картину планеты. БРИКС составляет 40 процентов мировой экономики, эта доля будет только расти», — сказал он.

БРИКС создана в 2006 году. В 2011-м к первоначальному составу — Бразилии, России, Индии и Китаю — присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения в 2024 году. Затем присоединилась Индонезия. Приглашение вступить в объединение получила Саудовская Аравия.