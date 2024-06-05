Первые операции в КР по пересадке печени планируют провести на следующей неделе

Первые операции в Кыргызстане по пересадке печени планируют провести на следующей неделе. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, их проведут в кыргызско-турецкой клинике «Достук».

«Там находится четверо больных, их полностью обследовали, проконсультировались со специалистами из Турции, они одобрили. Сегодня прилетает первая группа медиков. Они ознакомятся с клиникой, подготовкой к операциям. 9 июня приедут профессора и другие врачи, 10 и 11 июня планируется делать первые операции по пересадке печени», — сказал он.

Министр добавил, что для пациентов операции будут бесплатными, так как «все расходы на себя берет президент Садыр Жапаров».

По словам Алымкадыра Бейшеналиева, в ближайшее время в Кыргызстане могут провести первые операции по пересадке костного мозга.

«Наши специалисты прошли обучение в Турции, России, они готовы к таким операциям. Но требуется дорогостоящая аппаратура, должно быть отдельное отделение. Сейчас заканчиваем ремонт отделения, заказали оборудование, которое должно прибыть в ближайшее время. Как оно поступит, начнем делать операции», — поделился планами глава ведомства.