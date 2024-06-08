Кредит на учебу. Что предлагают банки Кыргызстана и на каких условиях

Выпускники Кыргызстана сдают последние экзамены и готовятся к поступлению в высшие учебные заведения или колледжи. Перед ними, как и родителями, стоит важная задача — не только определиться, где предстоит учиться, но и найти финансы на это.

Однако как быть, если учиться за счет бюджета не получается, а институт мечты не тянете финансово?

Вариантов несколько. Можно поступить в институт или колледж попроще, занять денег у родственников или знакомых либо взять кредит. Последний вариант — нечастая практика для Кыргызстана. Но все же банки и микрофинансовые организации страны предлагают кредитные продукты на получение образования.

Плюсы кредитов на учебу

Для многих семей в республике поступить на бюджет — единственная возможность бесплатно получить высшее, а также среднее специальное образование. Плата за обучение в вузах или частных колледжах может быть просто не по карману родителям. Даже если ребенок талантлив и выбранная специальность — мечта всей жизни, все это разбивается о банальную нехватку средств.

Родители просто не смогут платить за учебу, если контракт превышает месячный доход семьи.

Взять кредит на образование — неплохой способ решения проблемы. Иногда это даже лучше, чем занимать у знакомых и родственников. Относитесь к такому кредиту как к инвестициям. Ведь он позволит ребенку получить хорошую специальность и построить успешную карьеру.

Обучение в долг — практика, популярная во многих странах мира. В Кыргызстане она только зарождается. Но это не значит, что стоит бояться таких займов.

Главное преимущество образовательных кредитов — возможность снять непосильную финансовую нагрузку на время учебы и посвятить все время образованию.

По сути, кредит на учебу — это потребительский целевой заем, который нельзя использовать на другие цели, только на оплату образования. К тому же банки зачастую позволяют взять кредит на любой вид обучения — частная школа, курсы, первое высшее, магистратура. Образовательный заем поможет и в том случае, если вуз находится за рубежом.

Когда образовательный кредит не нужен

Конечно, вуз мечты или модные IT-курсы — это хорошо. Но не всегда это значит, что на них нужно брать кредит. Хорошо подумайте, действительно ли вам нужен именно конкретный вуз, чтобы не получилось так, что ребенок через год учебу бросил, а родители еще пять лет выплачивают заем.

Подумайте, так ли нужен кредит на образование, если его цель — просто получить «корочку».

Если образование не ценится, зачем ради него брать заем? И, скорее всего, после окончания вуза ваше чадо не пойдет работать по специальности. В этом случае такое образование вряд ли стоит того, чтобы серьезно инвестировать в него и тем более влезать в долги.

Перед тем, как брать кредит, вспомните: обучение в престижном вузе не гарантирует успешной карьеры. Минусом могут быть и условия займа. Ведь, помимо стоимости обучения, придется выплатить еще и проценты банку.

Что надо учесть

Подумайте сразу, какой цели вы хотите добиться, дав ребенку возможность учиться в престижном вузе.

Итак, как же решить, брать или не брать кредит на учебу? Самый первый вопрос, который стоит задать себе при любых крупных покупках или получении кредита: а оно действительно надо? Отвечайте на него предельно честно.

Если только ради «корочки» и возможности похвастать друзьям и родственникам, то не стоит брать кредит. Если речь о высшем образовании, то стоит прикинуть несколько сценариев будущего трудоустройства и, соответственно, доходов. Это поможет решить, получится ли выплатить заем, оправдает ли возможный заработок вложенные средства.

Учитывайте, что нагрузка по кредиту не должна превышать 35-40 процентов от доходов семьи.

В противном случае он станет непосильной ношей. Заем может стать ловушкой, если не взвесить свои возможности и невнимательно читать условия договора.

Определившись с финансовыми возможностями, изучите предложения всех коммерческих банков. Низкая ставка, которую они гордо указывают на странице кредитных предложений, по факту может оказаться выше. При этом хорошо, если срок займа будет превышать время обучения.

Что предлагают банки Кыргызстана

Плюсы таких займов в том, что они целевые и учитывают особенности оплаты обучения.

На кыргызском рынке кредиты на обучение не редкость, но и широкого выбора нет.

Кроме того, предоставляется льготный период по кредиту. Это значит, что какое-то время вы будете платить не так много.

Имейте в виду, что в банках ставки по таким займам на сегодня ниже, чем в микрофинансовых организациях. Кредиты выдают для оплаты контракта в вузах, сузах, тренингов, школы, курсов повышения квалификации, различных языковых курсов и детских садов.

Заем на обучение может стать первой ступенькой для трудоустройства. Если вы выберете экономическую специальность, то банк в будущем возьмет вас на практику или даже предложит работу.

На сегодня специальные кредитные продукты на обучение есть у банков «Бай-Тушум», «Демир» и «Керемет». Сроки кредитования в них — от трех месяцев до шести лет, ставки — от 20 процентов годовых. Если суммы займов будут большими, то придется предоставить залог и поручителя.

Среди микрофинансовых компаний кредиты на обучение выдают «Салым финанс», «Алма кредит» и «Оксус». Ставки здесь начинаются от 24 процентов годовых.

Кроме займов на обучение, можно взять и просто потребительский кредит. Его выдают абсолютно все банки и микрофинансовые организации.

Ставки по таким кредитам примерно такие же, как и по займам на учебу. Плюс в том, что можно изучить предложения различных финансово-кредитных организаций и выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Тем более сейчас банки активно развивают возможности получения онлайн-кредитов. В этом случае вам даже в финансовое учреждение ходить не надо, достаточно просто оформить заем в мобильном приложении банка.

Депутаты Жогорку Кенеша Аида Исатбек кызы и Дастан Бекешев инициировали поправки в Закон «Об образовании» и предлагают ввести понятие «социальное образовательное кредитование». По нему ставки займов должны быть на уровне 6-8 процентов годовых. Объем финансирования должен будет определять кабинет министров. Пока это только инициатива парламентариев. Поддержат ее или нет и когда она заработает, неизвестно.