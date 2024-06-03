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Общество

Казахстан вывел «Талибан» из списка террористических организаций

Казахстан вывел движение «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

По ее данным, глава государства сообщил об этом решении на встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и высказался в поддержку российского предложения о придании постоянного статуса ПА ОДКБ, а также призвал делегации других стран сделать то же самое.

«Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что этот режим является долгосрочным фактором», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295700/
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