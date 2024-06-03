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Общество

4 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 6;
  • 9.30-17.30 — улицы Жумабека, Семашкина, 5, 7, 9;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Учкун-2»;
  • 9.00-17.00 — улица Акиева, 52, 54, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Алп-Ордо), села Мраморное (улицы Акчи, Ак-Чий, Новая, МТФ, Сары-Булак, Тендик, Юбилейная, Урожайная, Ала-Арча, Северная, Южная, 70 лет Октября, Жетиген, Молодежная, Кольцевая, Березовая, Целинная), Озерное (улица Спутника), Рассвет (улица Школьная);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Матыева, Асаналиева, Кочкорской, Люксембургской, Тамбовской, Московской, бульвара Эркиндик, улиц Манасчи Сагынбая, Ала-Арчинской, Ганди, переулки Алаарчинский, Гончарова.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Проектируемая, Алма-Атинская, Набережная, Мостовая, ПМК-3, Речная), Мыкан (улица Линейная), Арашан, Чункурчак, Татыр, 2-е отделение, Аламедин (улица Алма-Атинская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Камышановка (улицы Фрунзе, Чуйская, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Школьная, Молодежная, Мира, Комсомольская, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижнечуйское (улицы Западная, Зеленая, переулок Зеленый, улицы Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Джамбульская, Дачная, Киевская, Токтогула, Тельмана), Джаны-Джер (улица Шопокова, микрорайон № 1), Новопавловка (улицы Свердлова, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Лавровых, Гоголя, Садовая, Степная, Таласская, Манаса, Северная, Проектируемая, Ынтымак, Кара-Шоро, Дуйшембиева, Чон-Арык, Ай-Коль, Азия-Ордо, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир Аппаз, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, жилмассивы «Алтын-Ордо», «Тынчтык» (улицы Билим, Жениш, Мурас));
  • 9.00-17.00 — села 1 Мая (улица Малобек), Сокулук (улицы Краснодарская, Железнодорожная), Гавриловка (улицы Новая, Горького, Фрунзе), Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), город Шопоков (улица Вокзальная);

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — села Алексеевка (улицы Фрунзе, Калинина, Мира), Молтовар, Суусамыр, город Кара-Балта (улица Пушкина, 6);
  • 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Коммунистическая, Маркса, Калинина, Спортивная, Кожомбердиева, кварталы «Победа», «Западный», рынок «Береке», улицы 40 лет Киргизии, 23, 24, 45, 47, 39, 40, Мира, 5, переулок Безымянный, улицы Заводская, Кирова, Бородачева, Энгельса, Пирогова, Ленина);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — Каинда (улицы Айтматова, Юбилейная, Ленинградская, Гагарина, Джанузакова, Мира, Комсомольская, Московская, Куйбышева, Трудовая, Семафорная, Набережная, Кривенко, Карбышева, Лермонтова, Луговая, Пролетарская, Береговая, Хабарова, Дзержинского, Джуматаева, Жаштык, Кабельная, Пионерская, переулки Западный, Больничный), села Жайылма (улицы Западная, Молодежная, Комсомольская), Панфиловка (улица Северная, переулок Каиндинский), Эркин-Сай (улицы Кангельдиева, Токтогула, Молдо);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улица Степная), Петровка (улица Заводская), Спартак (улица Ленина, кошары);

Иссык-Атинский РЭС

  • 10.00-17.00 — села Ивановка (улицы Пролетарская, Фурманова, Токмакская), Буденовка (улицы Фрунзе, Панфилова);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Ибраимова, Гагарина, Покровская, Сансызбаева, Шоссейная, Октябрьская, Новая, Зеленая, Луговая, Ломоносова, Береговая, Школьная);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — Токмак (улицы Ленина, 417, Куренкеева, Неделина, проезд Айни);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Кудук (улицы Северная, Пушкина, Токтогула, Новая Жизнь), Хунчи (улицы Ленина, Гагарина);
  • 10.00-16.00 — Кант (МПС);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Торт-Куль (улица Центральная), Чым-Коргон (улица Чолпон), Боролдой (улица Интернациональная).
3
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — Каракол (улицы Ипподромная, Третьякеевича, Масалиева, Нургазиева, Мухтар, Мин-Булак, Ынтымак, Бейкут, Келечек, микрорайон «Кашка-Суу»), села Бору-Баш, Чельпек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295685/
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