Блокировка сайта «Клоопа». В Бишкекском горсуде рассматривают жалобу ГКНБ

В Бишкекском горсуде началось слушание по апелляционной жалобе ГКНБ на решение Административного райсуда столицы о признании недействительным решения Минкультуры об удалении материала с сайта «Клоопа» и блокировке портала издания. Об этом редакция сообщила в своем Telegram-канале.

Юристы «Клоопа» заявили, что плохие условия содержания в СИЗО тоже расцениваются как пытки. Представители Минкультуры с этим не согласны. Также они сказали, что если бы «Клооп» согласился удалить материал, то блокировки сайта не было бы.

Стороны перешли к прениям.

Сайт Kloop.kg заблокирован из-за материала «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО- 1» . На него с жалобой в Минкультуры обратился Госкомитет национальной безопасности. В спецслужбах посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ». При этом в новости о Джеенбекове была указана позиция Службы исполнения наказаний с отрицанием его заявления о пытках.

Русскоязычная версия сайта «Клоопа» заблокирована с 12 сентября 2023 года. Именно по ней ранее принял решение Административный суд. Кыргызскоязычная версия заблокирована с начала ноября.