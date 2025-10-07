Кабмин определил источник для увеличения финансирования нужд ГКНБ

В постановление кабинета министров «О средствах, взимаемых за консульские услуги» внесены изменения. Соответствующее решение подписал Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, теперь 15 процентов средств, поступающих на специальный счет Министерства иностранных дел Кыргызстана за платные услуги, оказываемые с использованием единой системы учета внешней миграции, будут направляться в доход республиканского бюджета.

Отмечается, что средства предназначены для финансирования ГКНБ, в том числе для покрытия расходов на техническое обслуживание, модернизацию и поддержку информационной системы, укрепление материально-технической базы, а также поощрение сотрудников.

Напомним, ранее в доход бюджета направлялось 8 процентов средств, собранных за платные консульские услуги.