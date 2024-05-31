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Общество

Все по плану. ТЭЦ Бишкека готова к подаче горячей воды

ТЭЦ Бишкека готова к запуску оборудования для подачи горячей воды жителям города согласно установленному сроку. Об этом сообщили в пресс-службе теплоцентрали.

Сейчас идут подготовительные работы.

После отключения горячего водоснабжениями на ТЭЦ отремонтировали задвижки, при помощи которых включается и отключается оборудование, устранили течь, заменили уплотняющий материал, участки трубопровода, отключающую арматуру, потерявшую свою герметичность. Также произвели гидравлическую опрессовку, подтверждающую качество проведенного ремонта.

В пресс-службе добавили, что ТЭЦ города работает по графику нагрузок, задаваемому соответствующими службами ОАО «НЭСК» и «Электрические станции» с отпуском тепловой нагрузки, задаваемой Бишкектеплосетью.

Ранее сообщалось, что Бишкектеплосеть с 31 мая приступает к заполнению магистральных и разводящих сетей. Нагрев и подача горячей воды потребителям начнутся с 1 июня. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295478/
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