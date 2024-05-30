31 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Островского, Туюкской, Красной, Серепинской, Талды-Суйской, Бурулдайской, Кеминской, Темировской, Базаркурганской, Джалал-Абадской, Бурдинской;

9.00-13.00 — отрезки улиц Кайназаровой, Месароша, Троицкой, переулок Ильменский;

9.00-14.00 — улицы Кулатова, Каракульская;

9.00-17.00 — отрезки улиц Акиева, Жумабека, Московской, Чокморова, Бейшеналиевой, переулок Средний, школа № 41, село Нижняя Ала-Арча (улицы Колхозная, Тихая, Новая, Кыргызская, Панфилова, Чагая, Коллекторная, Логвиненко, Больничная, Короткая, Полярная, Западная, Ынтымак, Дорожная, 8 Марта, Широкая, Нижняя, Марата);

9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак» (улица Эркин-Тоо);

9.30-12.30 — село Орто-Сай (улицы Ормокоева, Подгорная, Рысмендиева, Иманалиева);

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 6, отрезки улиц Элебесова, Маяковского, Бакинской, Витебской, переулки Читинский, Керченский, Обозный, Амурский, Бадайбинский, улица Ахунбаева, 6;

12.45-15.00 — переулки Долонский, Огородный, Офицерский, отрезки улиц Кудрука, Куренкеева, Турусбекова, Ташкентской, Табышалиева, Тюпской, Уметалиева, Мичурина, Шевченко, проспекта Жибек Жолу, улиц Журнальной, Интернациональной, Тимирязева, Ат-Башинской, Акиева, Манаса;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Ай-Кочо);

13.00-16.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Шоокум, Куйрукчу);

14.00-17.00 — проспект Чуй, улица Тоголока Молдо.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы 22-го партсъезда, Ленина, Шоссейная, контур 578, Киевская), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова);

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Колхозная, Южная, Комсомольская, Кирова, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громовой, Фрунзе, Железнодорожная, Школьная, Бейшеналиевой, Учительская, Баетова, Чапаева, Ахунбаева, Манаса, Димитрова, Маяковского, Усупбаева, Проектируемая, детсад, жилмассив «Тынчтык»);

9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Балыкбаева, Пушкина, Чекменева), Сокулук (улицы 8 Марта, Кирова, Жаштык, Ленинградская, Железнодорожная, Советская, Кайназаровой, переулок Железнодорожный), Джаны-Джер (улица Шопокова, микрорайон № 1);

9.30-18.00 — села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Озерное;

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — села Джекен (кормоцех), Джон-Арык, город Кара-Балта (улицы Толстого, Энгельса, Тельмана, Ленина, Тоголока Молдо, Маркса);

9.00-15.00 — село Суусамыр;

Московский РЭС

10.00-16.00 — село Беш-Терек (кошары);

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Советская, Пролетарская), Беловодское (улицы Шолохова, Киевская, Космическая, Крупской, Маркса, Панфилова, Пионерская, Ленинградская, Железнодорожная, Вокзальная, Набережная, Рабочая, Некрасова, Свердлова, Карпова, Огородная, Щорса, Буденного, Левитана, Баетова);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловка (улицы Базарная, Луговая, Северная, Центральная, Ташкентская, Тихонова, Сарымсакова, Октябрьская, Келечек, Молодежная);

13.00-15.00 — село Эфиронос (улицы Некрасова, Самат-Ата);

15.00-17.00 — село Эркин-Сай (улица Чекирова);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Советская, Украинская, Южная, Школьная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улица Ключевая);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Советская, Береговая, район рынка);

Кантский РЭС

10.00-16.00 — села Уч-Эмчек, Таш-Башат, Норус, Нижний Ичке-Суу, Верхний Ичке-Суу, лыжные базы «ЗИЛ» и «Норус»;

9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Матросова, Шапошникова, Панфилова, Киевская, Победы, Красноармейская, Куренкеева, Безымянная, Мира, Куйбышева, Садовая, Токтогула);

13.00-17.00 — село Новопокровка (улица Чкалова);

Кеминский РЭС