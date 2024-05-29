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Общество

Режиссеру и музыканту Эмилю Атагельдиеву требуется помощь

Фото авторов обращения. Режиссер и музыкант Эмиль Атагельдиев

Народная артистка КР профессор Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова Полина Цокуренко обратилась к неравнодушным кыргызстанцам с просьбой о помощи.

«Мой любимый ученик попал в беду. Прошу всех проникнуться моей болью и желанием помочь ему. Речь об Эмиле Атагельдиеве. Его знают как в сфере музыки, так и кино. И там, и там он достиг больших успехов, — рассказывает Народная артистка КР. — У Эмиля очень серьезный диагноз (четвертая стадия онкологии), он не может самостоятельно передвигаться. Речь о выживании, и от нас с вами зависит, сможем ли мы помочь ему побороть эту болезнь. Сейчас очень нужны деньги, чтобы реабилитировать Эмиля Атагельдиева. Я думаю, он очень много сделал для Кыргызстана, работал не на себя и вывел искусство на другой уровень. Впервые, может быть, о нас заявили, как о стране высокой профессиональной музыкальной культуры. Эмиль представлял нашу республику во Франции, Италии, Израиле, многих других государствах мира. Эмиль заслужил, чтобы в трудный момент страна была с ним рядом».

Кыргызский режиссер, сценарист, профессиональный музыкант Эмиль Атагельдиев родился 22 декабря 1976-го в Бишкеке в семье музыкантов. Является лауреатом многочисленных престижных международных конкурсов пианистов-исполнителей (Франция, Италия, Израиль). В 1994-1998 годах учился в Российской академии музыки имени Гнесиных, в 1999-м был аспирантом Высшей школы музыки имени Альфреда Корто в Париже.

В 2001-2007 годах преподавал в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова на кафедре специального фортепиано, где получил звание доцента и Заслуженного артиста КР. Вел активную концертно-исполнительскую деятельность, много гастролировал.

В 2007-м стал слушателем Первых образовательных курсов кинорежиссеров, организованных Фондом развития кинематографа.

В 2010 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.

С 2014-го — член Союза кинематографистов Кыргызстана. Преподавал на факультете телевидения, кино и медиаискусства Американского университета в Центральной Азии (АУЦА, Бишкек).

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