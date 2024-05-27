Россия собирается исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций

МИД и Министерство юстиции России предложили президенту Владимиру Путину исключить афганское исламское движение «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главы государства по Афганистану Замира Кабулова.

Как указал дипломат, позиция согласована с другими ведомствами. Исключение «Талибана» из перечня запрещенных в РФ организаций – обязательная процедура. «Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», – уточнил Кабулова.

При этом дипломат добавил, что есть еще отдельные моменты, которые предстоит преодолеть, после чего уже российское руководство будет принимать решение.