Создание трастового фонда по охране природы прорабатывает Кыргызстан

Кыргызстан прорабатывает совместно с ПРООН вопрос создания многопартнерского трастового фонда по охране природы. Об этом сегодня на центральноазиатской конференции по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2024) в Алматы сообщила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова.

По ее словам, делается это в целях поддержки сохранения природы и развития инновационных подходов к охране природы и зеленых инициатив на локальном, национальном и субнациональном уровнях, а также для мобилизации, координации и интеграции вкладов от правительственных структур, частного сектора и донорского сообщества.

«От финансовых ресурсов и продуманных инвестиционных решений будет зависеть, создадим мы или разрушим потенциальные пути процветания. Мы стремимся получить поддержку в разработке и реализации целенаправленных мер государственной политики, которая позволит стратегически и эффективно использовать ограниченные госсредства для стимулирования и увеличения масштабов климатического финансирования», — сказала Асель Раимкулова.

Она отметила, что в настоящее время Кыргызстану будет крайне полезна помощь и поддержка в составлении экономического обоснования климатических проектов.

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Что касается развития регионального сотрудничества, то КР предлагает создание переговорной группы Центральной Азии для участия в переговорном процессе на мероприятиях конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата и ее вспомогательных органов. «Особенно важно выработать единую позицию региона и быть услышанным на конференции COP-29, в том числе по двум основным направлениям – адаптация к изменению климата и климатическое финансирование», — добавила замминистра.

По ее словам, КР также разрабатывает национальную адаптационную программу по основным наиболее уязвимым секторам, как здравоохранение, сохранение биоразнообразия, сельское хозяйство и ирригация, чрезвычайные ситуации, энергетика и устойчивые города.

Для справки: Трастовой фонд по сохранению природы – это предлагаемый финансовый механизм, направленный на поддержку природоохранных инициатив, исследовательских программ и проектов устойчивого развития в Кыргызстане.