17:53
USD 87.96
EUR 95.21
RUB 0.97
Общество

Создание трастового фонда по охране природы прорабатывает Кыргызстан

Кыргызстан прорабатывает совместно с ПРООН вопрос создания многопартнерского трастового фонда по охране природы. Об этом сегодня на центральноазиатской конференции по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2024) в Алматы сообщила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова.

По ее словам, делается это в целях поддержки сохранения природы и развития инновационных подходов к охране природы и зеленых инициатив на локальном, национальном и субнациональном уровнях, а также для мобилизации, координации и интеграции вкладов от правительственных структур, частного сектора и донорского сообщества.

«От финансовых ресурсов и продуманных инвестиционных решений будет зависеть, создадим мы или разрушим потенциальные пути процветания. Мы стремимся получить поддержку в разработке и реализации целенаправленных мер государственной политики, которая позволит стратегически и эффективно использовать ограниченные госсредства для стимулирования и увеличения масштабов климатического финансирования», — сказала Асель Раимкулова.

Она отметила, что в настоящее время Кыргызстану будет крайне полезна помощь и поддержка в составлении экономического обоснования климатических проектов.

Читайте по теме
Всемирный банк выделит Кыргызстану $52,4 миллиона на восстановление ландшафтов

Что касается развития регионального сотрудничества, то КР предлагает создание переговорной группы Центральной Азии для участия в переговорном процессе на мероприятиях конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата и ее вспомогательных органов. «Особенно важно выработать единую позицию региона и быть услышанным на конференции COP-29, в том числе по двум основным направлениям – адаптация к изменению климата и климатическое финансирование», — добавила замминистра.

По ее словам, КР также разрабатывает национальную адаптационную программу по основным наиболее уязвимым секторам, как здравоохранение, сохранение биоразнообразия, сельское хозяйство и ирригация, чрезвычайные ситуации, энергетика и устойчивые города.

Для справки: Трастовой фонд по сохранению природы – это предлагаемый финансовый механизм, направленный на поддержку природоохранных инициатив, исследовательских программ и проектов устойчивого развития в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295133/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
Изменение климата. Около $11 миллиардов нужно Кыргызстану на реализацию ОНУВ
Универсального рецепта адаптации к изменению климата нет — эксперт
Центральная Азия все больше ощущает на себе последствия изменения климата
Ледниковые озера Кыргызстана будут мониторить с помощью инновационного IT-модуля
Восьмой месяц подряд. Январь стал самым теплым за историю метеонаблюдений
ООН приняла резолюцию по борьбе с экологическими проблемами в Центральной Азии
Минувшее десятилетие стало самым теплым на Земле за всю историю наблюдений
Изменение климата. Под угрозой продовольственная безопасность Кыргызстана
Страны Центральной Азии — одни из наиболее уязвимых к рискам изменения климата
В ООН июль назвали самым теплым месяцем за последние 120 тысяч лет
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Когда в&nbsp;Бишкек вернется солнце, рассказали синоптики. Прогноз на&nbsp;27-29 мая Когда в Бишкек вернется солнце, рассказали синоптики. Прогноз на 27-29 мая
Как повысят пенсии в&nbsp;Кыргызстане, рассказали в&nbsp;Соцфонде Как повысят пенсии в Кыргызстане, рассказали в Соцфонде
Бизнес
MegaKassa от&nbsp;MEGA доступна на&nbsp;IOS MegaKassa от MEGA доступна на IOS
Преимущества виртуальной карты &laquo;Сапарыбыз бир&raquo; от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo; Преимущества виртуальной карты «Сапарыбыз бир» от «Газпромнефть»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
27 мая, понедельник
17:44
Создание трастового фонда по охране природы прорабатывает Кыргызстан Создание трастового фонда по охране природы прорабатыва...
17:22
Изменение климата. Около $11 миллиардов нужно Кыргызстану на реализацию ОНУВ
17:20
Бакыт Тыналиева ушла с поста председателя Национальной аттестационной комиссии
17:19
Гульнара-Клара Самат освобождена от должности посла Кыргызстана в России
17:03
Мужчина воровал мобильники в больницах Каракола. Его уже судили за кражи