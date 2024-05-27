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Экономика

Всемирный банк выделит Кыргызстану $52,4 миллиона на восстановление ландшафтов

Всемирный банк выделит $52,4 миллиона сомов на реализацию проекта «Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызстане». Соответствующее соглашение одобрено комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике в первом чтении.

Отметим, $45 миллионов — кредит от Всемирного банка, $5 миллионов — грант от Глобального партнерства по устойчивым ландшафтам (PROGREEN), еще $2,4 миллиона выделяет Фонд партнерства Кореи и Всемирного банка (KWPF).

По словам заместителя министра чрезвычайных ситуаций Азамата Мамбетова, средства направят на реконструкцию 457 километров селезащитных сооружений, построенных в прошлом веке и строительство 26 километров дамб, укрепление берегов рек, озеленение и покупку оборудования.

Кредит выдается на 10 лет с льготным периодом в 50 лет. 38 лет займ будет беспроцентным.

Считается, что проект устойчивого восстановления ландшафта в Кыргызстане принесет прямую пользу более 50 тысячам жителей Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской и Нарынской областей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295109/
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