Всемирный банк выделит $52,4 миллиона сомов на реализацию проекта «Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызстане». Соответствующее соглашение одобрено комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике в первом чтении.

Отметим, $45 миллионов — кредит от Всемирного банка, $5 миллионов — грант от Глобального партнерства по устойчивым ландшафтам (PROGREEN), еще $2,4 миллиона выделяет Фонд партнерства Кореи и Всемирного банка (KWPF).

По словам заместителя министра чрезвычайных ситуаций Азамата Мамбетова, средства направят на реконструкцию 457 километров селезащитных сооружений, построенных в прошлом веке и строительство 26 километров дамб, укрепление берегов рек, озеленение и покупку оборудования.

Кредит выдается на 10 лет с льготным периодом в 50 лет. 38 лет займ будет беспроцентным.

Считается, что проект устойчивого восстановления ландшафта в Кыргызстане принесет прямую пользу более 50 тысячам жителей Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской и Нарынской областей.