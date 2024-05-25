По утрам вице-мэры Бишкека обходят город. Проверяют чистоту и порядок

По поручению мэра Айбека Джунушалиева его заместители регулярно обходят город с 6.00 до начала рабочего времени. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, руководство столичной мэрии совместно с акимами районов и руководителями городских служб проверяют чистоту и порядок на центральных улицах города.

Во время одного из обходов муниципальному предприятию «Бишкекзеленстрой» поручено привести в порядок зеленые насаждения после санитарной обрезки, скосить траву и очистить арыки, подготовив их к неустойчивой погоде. МП «Тазалык» — произвести инвентаризацию мусорных площадок, которые не соответствуют нормам благоустройства.

Муниципальной инспекции поставлена задача отслеживать соблюдение чистоты на прилегающей территории торговых домов и других хозяйствующих субъектов.

УКЗ и ДУМИ мэрии поручили проверить и демонтировать все незаконные объекты на территории столицы.

В Свердловском районе во избежание дорожных заторов — упорядочить стихийную торговлю вокруг Аламединского рынка, а также провести капитальный ремонт мостов на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Торекула Айтматова, улиц Шабдана Баатыра и Ауэзова.

В Октябрьском районе — проверить покраску остановок на улице Токомбаева, рассмотреть вопрос законности металлического ограждения вокруг телекомпании «НТС» в 7-м микрорайоне. Соответствующим службам — проверить и демонтировать парковочную зону кафе «Талисман» на улице Сухэ-Батора и установить бордюры.

На территории Ленинского района поручено усилить контроль по упорядочению стихийной торговли вокруг Ошского рынка.

В Первомайском районе на улице Касымалы Баялинова от улицы Тоголока Молдо до бульвара Молодой Гвардии — покрасить остановки, привести в эстетический вид фасады зданий.

МП «Бишкексвет» совместно с Восточным РЭС поставлена задача покрасить столбы, МП «Бишкекасфальтсервис» — своевременно завершить все начатые работы. Кроме того, службам поручено ликвидировать незаконные парковки и преобразовать их в зеленые уголки.

Координацию и исполнение протокольных поручений заместителей мэра будут проводить акимы четырех районов.