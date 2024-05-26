27 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 2, отрезок улицы Саратовской от улицы Курманджан Датки до Западной);

9.30-18.00 — улицы Кийизбаевой, 22, 22/1, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Шоокум, Тон, Куйручук);

9.00-17.00 — улицы Ахунбаева, 135а, отрезки улиц Акиева, Токтогула, Тимура Фрунзе, Проектируемой, Муромской, Кустанайской, Репина, Ахунбаева, Боромбая, Нурекской, Набережной, Бухарской, Криворожской, Наманганской, Адырской, Андижанской, Севанской, Бельской, переулки Каунасский, Криворожский, Берликский, Набережный, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-17, Ынтымак-1, Манаса);

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Репина, Волдайская, Эр-Тайлак), отрезки улиц Волдайской, Репина, село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Арычная, Молодежная, Набережная, Новая, Полевая, Тепличная, Садовая, Молодая Гвардия, Октябрьская, 8 Марта, Садовый переулок).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Полевая, Молодежная, Алма-Атинская, Панфилова, Суварова, Станционный тупик, жилмассив «Аламедин», школа, ГЭС-3, АСШ), Таш-Добо, Чон-Таш, Лебединовка («Городок энергетиков»), Учкун (улицы Кенеш, Ынтымак, 20 га, жилмассив «Кырман»);

Сокулукский РЭС

9.00-15.00 — село Жаны-Жер (улицы Южная, Победы, Юбилейная, Апасова, Советская, Спортивная);

9.00-18.00 — села Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Жумабаева, Исмаил, Табышалиева, Кенжебек), Ново-Павловка (улицы Крупская, Колхозная, Комсомольская, Кирова, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громовой, Фрунзе, Школьная, Бейшеналиевой, Учительская, Баетова, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Железнодорожная, детсад), Военно-Антоновка (улица Полярная);

9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Забайкальская, Горького, переулок Забайкальский), город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, переулок Зеленый, улицы Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Западная, Новая, Первомайская, Победа, Кирова, Чехова, Линейная, Достук, Тургенева, Турганова, Степная, Ленина, Промышленная, Космонавтов, Репина, Лермонтова, Токтогула, Фрунзе), Гавриловка (улицы Фрунзе Молодежная, Дружба);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Панфилова, Пограничная, Агрономическая, Фурманова, Студенческая, Первомайская, Громова, Владимирова, Фрунзенская, Суворова, Комсомольская, Ананьева, Учительская, Молодежная, Гагарина, Бедного, Космонавтов, Алыбаева, Жайыла Баатыра, Дачная, Дзержинского, Мичурина, Советская, Новая, Северная, Ильича, Ракетная, Звездная, Ленинградская, Садовая, Почтовая, переулок Почтовый, улицы Центральная, Коржова, Чернышевского, Куйбышева, Восточная, Вокзальная, Некрасова, Московская, Жаштык);

9.00-16.30 — села Кызыл-Дыйкан, Джекен (улицы Кормоцех);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улица Крупская, МТМ, мельница), Садовое (улица Парковая), Мураке, Кепер-Арык, Чон-Арык;

9.30-17.00 — село Беловодское (лицей № 28);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловка (улицы Базарная, Луговая, Северная, Центральная, Ташкентская, Тихонова, Сарымсакова, Октябрьская, Келечек, Молодежная, Луговая);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Набережная, Тюленина, Пионерская, Амбулаторная, Ленина, Слободская, 8 Марта, Тоголока Молдо, Степная, Свердлова, Боконбаева, Гравийная, Степная, Панфилова, Шамсинская, 61в);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Куйбышева, Садовая, Нахимова, Молодежная, Микояна, Центральная, 60 лет ВЛКСМ, Герцена, Крупская, Некрасова, Люксембург, Буслаева, Южная, Чуйская, Свердлова, Тельмана, Чехова, Иваницина, Тоголока Молдо, Абдраимова, Горького, Панфилова);

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — село Бейшеке (улица Центральная);

9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (улица Бектенова), Каинды (улица Базаркулова);

Чуйский РЭС