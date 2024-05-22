На заседании Жогорку Кенеша первый заместитель председателя Службы исполнения наказаний Кемель Сыдыков заявил, что в учреждениях СИН нет беспредела.

«Если это когда-то и было, но сейчас нет. Да, совершаются правонарушения. Но, чтобы был беспредел и это оставалось безнаказанно, такого не может быть. Мы проводим служебные расследования. Более 600 сотрудников в дисциплинарном порядке наказаны, 7 работников привлечены к уголовной ответственности», — сказал он.

Кемель Сыдыков добавил, что по сообщениям в СМИ об избиении журналиста Махабат Тажибек кызы проведена проверка и факт не подтвердился.