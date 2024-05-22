Кыргызстанцы могут подать документы на грантовое обучение в вузах Ирана

Культурное представительство при посольстве Ирана в Кыргызстане объявляет о конкурсном отборе претендентов для обучения в высших учебных заведениях Ирана на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщили в представительстве.
Ежегодно в рамках иранской стипендиальной программы выделяются гранты на обучение иностранных граждан в вузах Ирана на персидском языке (бакалавриат, магистратура и PhD докторантура).
Для регистрации на участие в конкурсе необходимо:
- изображение документа о последнем уровне образования (без печати и подписи не считается действительным/нотариально заверенный перевод на английский язык);
- изображение шкалы оценок академической успеваемости за последний уровень образования (без печати и подписи не считается действительной/нотариально заверенный перевод на английский язык);
- изображение действующего заграничного паспорта, действительного не менее шести месяцев.
Отмечается, что заявители должны быть из числа лучших студентов, также они могут выбрать любую специальность, но приоритетными являются персидский язык и литература, иранистика, гуманитарные науки и исламоведение.
Требования к возрасту:
- бакалавриат — 22 года;
- специалитет (медицинские факультеты) — 22 года;
- магистратура — 27 лет;
- докторантура (PhD), ординатура, Fellowship — 36 лет.
Крайний срок подачи заявки на стипендию — 10 июня 2024 года.
Подробнее информацию можно узнать по номерам: 0312903799, +996550070545 (звонить с 9.30 до 17.00).