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Общество

Кыргызстанцы могут подать документы на грантовое обучение в вузах Ирана

Культурное представительство при посольстве Ирана в Кыргызстане объявляет о конкурсном отборе претендентов для обучения в высших учебных заведениях Ирана на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщили в представительстве.

Ежегодно в рамках иранской стипендиальной программы выделяются гранты на обучение иностранных граждан в вузах Ирана на персидском языке (бакалавриат, магистратура и PhD докторантура).

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо:

  • изображение документа о последнем уровне образования (без печати и подписи не считается действительным/нотариально заверенный перевод на английский язык);
  • изображение шкалы оценок академической успеваемости за последний уровень образования (без печати и подписи не считается действительной/нотариально заверенный перевод на английский язык);
  • изображение действующего заграничного паспорта, действительного не менее шести месяцев.

Отмечается, что заявители должны быть из числа лучших студентов, также они могут выбрать любую специальность, но приоритетными являются персидский язык и литература, иранистика, гуманитарные науки и исламоведение.

Требования к возрасту:

  • бакалавриат — 22 года;
  • специалитет (медицинские факультеты) — 22 года;
  • магистратура — 27 лет;
  • докторантура (PhD), ординатура, Fellowship — 36 лет.

Крайний срок подачи заявки на стипендию — 10 июня 2024 года.

Подробнее информацию можно узнать по номерам: 0312903799, +996550070545 (звонить с 9.30 до 17.00).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294653/
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