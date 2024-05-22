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Общество

ГУОБДД Кыргызстана запустило телефон доверия для фото и видео нарушений ПДД

Запущен WhatsApp-номер, куда можно отправлять фото или видео нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР.

Номер 0777102102 для прямого приема обращений граждан.

«В случае, если граждане увидят неправильно припаркованное авто, заторы на дорогах, ДТП с пьяными водителями и другие нарушения Правил дорожного движения, можно снять это на видео или сфотографировать и отправить на этот номер», — сообщили в ГУОБДД.

Автоинспекторы отметили, что это нововведение улучшит обслуживание граждан, укрепит их отношения с сотрудниками ГУОБДД, создаст условия для наведения порядка в обществе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294639/
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