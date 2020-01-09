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Общество

Переселение маралов. Животных подкармливают в зимнее время

Сотрудники ГАООСиЛХ подкармливают в зимнее время маралов, переселенных из Нарынского госзаповедника в Аксыйский лесхоз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, животные хорошо прижились и чувствуют себя отлично на базе лесхоза.

«Маралы под постоянным наблюдением сотрудников госагентства. Два марала периодически переходят на территорию Сары-Челекского биосферного заповедника. Один, привыкший к ручному выкармливанию, часто спускается в ближайшее село Товар-Сай, и периодически сотрудники агентства загоняют его обратно в лесхоз», — отметили в ГАООСиЛХ.

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В июне 2018 года впервые в истории Кыргызстана пересилили девять маралов из Нарынского государственного заповедника в лесной заказник «Балтыркан» Аксыйского района Джалал-Абадской области. Целью являлось сохранение и воспроизводство марала и расширение мест его обитания.

Балтырканский лесной заказник находится на территории Авлетимского лесхоза и граничит с Сары-Челекским биосферным заповедником. Общая площадь составляет 504 гектара. Он идеально подходит для обитания маралов.
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