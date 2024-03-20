Задержан судисполнитель Сокулукского района. Вымогал 50 тысяч сомов

Задержан судисполнитель по подозрению в вымогательстве 50 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию с заявлением обратилась гражданка О.Ч., 1964 года рождения, о принятии мер в отношении должностных лиц ПССИ Сокулукского района, которые, пользуясь должностным положением, вымогали у нее деньги.

Факт зарегистрировали в ГУВД Чуйской области. Возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР.

20 марта при получении денег был задержан судисполнитель Сокулукского района гражданин Р.Н., 1978 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания.

В ходе задержания у подозреваемого были изъяты меченные денежные средства. Назначены соответствующие экспертизы.

Следствие продолжается.