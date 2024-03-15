12:54
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Власть

В Сокулуке в комиссию по земельной амнистии поступило более 23 тысяч заявлений

В Сокулукском районе Чуйской области в комиссию по земельной амнистии поступило более 23 тысяч заявлений. Об этом на заседании парламентской фракции «Ишеним» сообщил аким района Илияз Ташкулов.

Депутаты заслушивают информацию об исполнении Закона «О регулировании земельно-правовых отношений» и ходе земельной амнистии.

По словам Илияза Ташкулова, в районную комиссию по земельной амнистии с 14 июня 2022 года поступило 23 тысячи 435 заявлений. По 16 тысячам 70 из них принято положительное решение. 1 тысяча 314 заявок находятся на рассмотрении. По 780 заявлениям отказано в связи с несоответствием закону.

Комиссия также решила вопросы по 1 тысяче 57 земельным участкам, которые находились за красной линией. 250 до сих пор остаются в списке вышедших за красную линию.

По 851 земельному участку, которые расположены под высоковольтными ЛЭП, решено 755. Также решен вопрос по 61 дому, которые находились вблизи автодорог и железной дороги.

Решен вопрос по 230 земельным участкам из 265, которые находились на скотомогильниках. 55 домов расположены на кладбище, на газопроводе — 9, в заповедниках, состоящих на балансе Водного фонда, — 66 домов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/289113/
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
В Сокулуке пресекли деятельность секс-притона
Истязания Асель Ногойбаевой. Бывший муж приговорен к 20 годам лишения свободы
В рамках земельной амнистии поступило более 140 тысяч заявлений граждан
В Сокулуке пропала 19-летняя Александра Корниенко. Родные просят помочь
В Бишкеке началась массовая выдача красных книг по земельной амнистии
Разборки со стрельбой в Сокулуке. В милиции сообщили подробности дела
В Сокулуке в результате массовой драки погиб мужчина
В Сокулуке сотрудники госучреждений незаконно продали земельный участок
Земельная амнистия. Количество выданных госактов растет
Земельная амнистия. В Бишкеке продолжают принимать документы
Популярные новости
Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в&nbsp;авто. Депутаты против Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в авто. Депутаты против
Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за&nbsp;поддержку казино Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за поддержку казино
Посол США: Если НПО не&nbsp;смогут работать, мы&nbsp;не&nbsp;сможем оказывать помощь Посол США: Если НПО не смогут работать, мы не сможем оказывать помощь
Депутат предлагает принять меры на&nbsp;планы Казахстана ограничить продукцию из&nbsp;КР Депутат предлагает принять меры на планы Казахстана ограничить продукцию из КР
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
12:44
В Сокулуке в комиссию по земельной амнистии поступило более 23 тысяч заявлений В Сокулуке в комиссию по земельной амнистии поступило б...
12:39
За сутки в Кыргызстане зарегистрировано десять пожаров
12:18
День защиты прав потребителей. За год в Госантимонополию поступило 516 жалоб
12:00
Все, что должен знать потребитель. Как защитить свои права и кто может помочь
11:55
В Кыргызстане изменили правила регистрации абонентов сотовой связи