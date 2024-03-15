В Сокулуке в комиссию по земельной амнистии поступило более 23 тысяч заявлений

В Сокулукском районе Чуйской области в комиссию по земельной амнистии поступило более 23 тысяч заявлений. Об этом на заседании парламентской фракции «Ишеним» сообщил аким района Илияз Ташкулов.

Депутаты заслушивают информацию об исполнении Закона «О регулировании земельно-правовых отношений» и ходе земельной амнистии.

По словам Илияза Ташкулова, в районную комиссию по земельной амнистии с 14 июня 2022 года поступило 23 тысячи 435 заявлений. По 16 тысячам 70 из них принято положительное решение. 1 тысяча 314 заявок находятся на рассмотрении. По 780 заявлениям отказано в связи с несоответствием закону.

Комиссия также решила вопросы по 1 тысяче 57 земельным участкам, которые находились за красной линией. 250 до сих пор остаются в списке вышедших за красную линию.

По 851 земельному участку, которые расположены под высоковольтными ЛЭП, решено 755. Также решен вопрос по 61 дому, которые находились вблизи автодорог и железной дороги.

Решен вопрос по 230 земельным участкам из 265, которые находились на скотомогильниках. 55 домов расположены на кладбище, на газопроводе — 9, в заповедниках, состоящих на балансе Водного фонда, — 66 домов.