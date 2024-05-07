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Общество

Нацкампания «Жашыл мурас». Открыт специальный счет для сбора средств

Министерство финансов Кыргызстана призывает граждан, государственные органы, общественные организации, партнеров по развитию принять активное участие в нацкампании «Жашыл мурас». Об этом сообщили в ведомстве.

«Принимая во внимание необходимость обеспечения аккумулирования донорских, грантовых средств, поступающих для реализации национальной кампании «Жашыл мурас», открыт специальный счет Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики», — отметили в Минфине.

4402011102016445 — Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. 

Напомним, в марте 2022 года президент Садыр Жапаров запустил национальную кампанию «Жашыл мурас» («Зеленое наследие») по всему Кыргызстану в рамках Международного года устойчивого горного развития и Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости.

В октябре 2023-го депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на заседании парламента раскритиковал ее реализацию. По его словам, программа работает формально.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293382/
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