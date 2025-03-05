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Общество

В 2025 году в Кыргызстане планируют высадить более 8,5 миллиона саженцев

В рамках кампании «Жашыл мурас» в 2025 году в Кыргызстане планируют высадить более 8,5 миллиона саженцев. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления биоресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кумар Мамбеталиев.

По его словам, на местах уже созданы штабы, будут рекомендованы саженцы хвойных и лиственных пород деревьев и оптимальное время для их высадки.

Первые посадки хвойных уже осуществлены вдоль трассы Бишкек — Нарын — Торугарт.

Национальная кампания «Жашыл мурас» запущена в 2022-м. За это время по республике высажено более 20 миллионов саженцев.

«К сожалению, есть пробелы, где-то саженцы не прижились. Это зависит от многих факторов, тем более в условиях изменения климата не предсказать, какие саженцы где лучше приживутся. Тем не менее Минприроды согласовало с Академией наук ряд вопросов. Подбор саженцев играет важную роль. Мы рекомендуем максимально выбирать те саженцы, которые выращены на территории тех же регионов, где проводится озеленение», — сказал Кумар Мамбеталиев.

Он добавил, что есть необходимость создания массивных лесов, а не традиционных посадок вдоль дорог.

«Озадачиваем местные власти, чтобы на территории каждого района определили как минимум один участок площадью не менее 5 гектаров, чтобы в дальнейшем там был лесной массив. Приживаемость хромает из-за того, что сажают неорганизованно, и домашний скот — чуть ли не первый враг еще не прижившихся саженцев. Поэтому поднимаем вопрос установки ограждений, обеспечения полива и организации постоянного ухода», — отметил чиновник.

Ранее депутат парламента Дастан Бекешев заявлял, что большинство саженцев, высаженных в рамках национальной программы «Жашыл мурас», высыхают без полива. Но при этом, по его словам, в отчетах госорганов работы проводятся хорошо. Приживаемость в прошлые годы, по данным Минприроды, в разных областях страны составила от 54,43 процента (Баткенская область) до 80 процентов (Ошская область).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321760/
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