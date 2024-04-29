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Общество

За 56 лет исчезло 16 процентов ледников Кыргызстана

С 1970 по 2016 год на территории Кыргызстана исчезли 16 процентов ледников. Об этом на международной конференции «Дефицит гидроресурсов в ЦА: пути решения водных проблем на региональном и международном уровнях» сообщил секретарь совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов. 

Я озвучил данные Кыргызгидромета до 2016 года, так как после данные не обновляли. Сейчас идет работа над обновлением данных. 

 Марат Иманкулов.

По словам главы Совбеза, в 2013-2016 годы в Кыргызстане насчитывалось 9 тысяч 957 ледников. Их общая площадь составляла 6 тысяч 683 квадратных километра. Согласно данным каталога ледников СССР, в 1940-1970 годах на территории страны находилось 8 тысяч 166 ледников суммарной площадью 7 тысяч 945 квадратных километров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292919/
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