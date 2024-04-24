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Общество

Распредкомпании обяжут строить линии электропередачи и покупать трансформаторы

Распределительные компании с государственной долей в уставном капитале более 50 процентов обяжут строить объекты электросетевого хозяйства для обеспечения электроэнергией абонентов, находящихся на их территории. Соответствующие поправки в Закон «Об электроэнергетике» одобрены Жогорку Кенешем во втором чтении.

«Такие компании, как «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Жалалабатэлектро», а ныне одна организация, объединившая все четыре, — «НЭСК» — собирает плату за потребленную электроэнергию, а строить новые сети не хочет, ссылаясь на отсутствие средств. Во многих местах местные жители самостоятельно пытаются решать вопрос строительства линий электропередачи, установки трансформаторных подстанций, чтобы не оставаться без света. Но когда они сталкиваются с перебоями и отключениями электроэнергии, то энергетики зачастую не выезжают, а если даже выезжают, не могут тратить комплектующие, так как оборудование не на их балансе», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

При этом распредкомпании сами не хотят принимать на баланс построенные жителями сети, поскольку они не отвечают требованиям безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292485/
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