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Экономика

В «Востокэлектро» на представительские расходы потратили 1 миллион сомов

В ОАО «Востокэлектро» необоснованно потратили на представительские расходы 1 миллион 23,7 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Отмечается, что в ходе аудита деятельности компании за 2018 год установлено: общие потери электроэнергии составили 237 миллионов 218,6 тысячи киловатт-часов и превысили плановые на 0,76 процента. Кроме того, аудит установил необоснованное начисление на себестоимость электроэнергии на сумму 1 миллион 119,7 тысячи сомов. Эти деньги ушли на представительские расходы и спонсорскую помощь. В Счетной палате считают, что деньги должны быть возвращены в бюджет.

«В ходе аудита также установлены сверхнормативные расходы ГСМ на 2 миллиона 801,7 тысячи сомов. По итогам аудита Счетная палата дала предписания и предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков. Материалы аудита направлены в соответствующие органы», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145996/
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