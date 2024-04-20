В рамках соцконтракта в Кыргызстане открыли 144 пчеловодческих хозяйства

В рамках программы «Социальный контракт» открыто 144 пчеловодческих хозяйства. Об этом сказала министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова по итогам посещения участника программы «Социальный контракт» Сулаймана Батаева.

«Наша страна богата ценными медоносами, и производство товарного меда развивается с каждым годом. Участники программы «Социальный контракт» также оценили эффективность этого направления. За два года уже 144 семьи, получившие от государства по 100 тысяч сомов, вложились в пчеловодство. Опыт Сулаймана Батаева, отца 10 детей, показывает, что бизнес-идея себя оправдала», — отметила министр.

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Также Гулнара Баатырова посетила мать пятерых детей Фатиму Кубаеву, которая при поддержке государства построила теплицу и занялась выращиваем овощей и саженцев, которые реализует на рынке Токмака. Министр ознакомилась и с бизнесом Зульфии Малосиевой, которая занимается разведением крупного рогатого скота.

«Животноводство является традиционной отраслью для нашей страны, поэтому участники соцконтракта часто выбирают для себя это направление так же, как и земледелие. Мы увидели, как ведет свой проект Зульфия Малосиева, которая начала с покупки одной коровы. Получив приплод, она сдала его на мясо и приобрела уже двух телят. В общей сложности за это время женщина продала пять телят и получила хороший доход», — сказала министр.

Гулнара Баатырова отметила, что министерство, консультируя желающих заключить соцконтракт, предлагает попробовать свои силы и в других сферах. Для будущих участников организовано обучение маркетингу, финансовой грамотности, налогообложению.