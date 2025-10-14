13:54
Общество

Семь локаций под школы и детсады в Бишкеке определили чиновники

В Бишкеке определили семь локаций под школы и детсады. Об этом сегодня на сессии столичного кенеша сообщил вице-мэр Мирлан Байгончоков.

Депутат Куванычбек Конгантиев напомнил, что мэрии поручали зарезервировать земельные участки под объекты соцкультбыта. «Вы обещали предоставить список, чтобы мы могли решением сессии закрепить участки. Но мы до сих пор их не получили», — сказал нардеп.

Вице-мэр Азамат Кадыров ответил, что определены земельные участки под соцобъекты, многоярусные парковки и так далее.

На что депутат заметил, что парковки к объектам соцкультбыта не относятся, речь о школах, детсадах, физкультурно-оздоровительных комплексах, организациях здравоохранения.

Вице-мэр Мирлан Байгончоков добавил, что буквально недавно определили последний список локаций, где могут возвести такие учреждения.

«Если вы считаете, что их необходимо утвердить решением сессии, мы готовы подготовить проект. Вместе с тем отрабатываем вопрос, чтобы строить не только за счет муниципальных средств или республиканского бюджета, но и за счет частных инвесторов», — сказал он.

«Об этом и речь, мы хотим вам в этом смысле помочь, чтобы завтра не было разночтений в части этих земельных участков. Внесите список на следующую сессию, и мы его постановлением БГК зафиксируем. Если список есть, можете сказать, сколько рассчитано под школы?» — спросил Куванычбек Конгантиев.

По словам вице-мэра, определено всего семь локаций под школы и детсады. Кроме того, обсуждается вопрос строительства дополнительных корпусов к образовательным организациям.
