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Общество

Строительство в Бишкеке больницы скорой медицинской помощи обсудили в Дохе

В Дохе прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызтана в Государстве Катар Марата Нуралиева с генеральным директором Катарского фонда развития Фахадом Аль-Сулайти.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

По данным МИД, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сферах международного развития и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделено реализации проекта по строительству клинической больницы скорой медицинской помощи в Бишкеке. 

Уточняется, что проект рассматривается как важный вклад в модернизацию системы здравоохранения КР и укрепление кыргызско-катарского партнерства в социальной сфере.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросу создания кыргызско-катарского совместного фонда развития, который может стать действенным инструментом для поддержки приоритетных проектов в сферах образования, здравоохранения и устойчивого развития. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330905/
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