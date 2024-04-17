Дубай затопило: жителей призвали не выходить из домов, рейсы приостановлены

На Дубай обрушился сильнейший ураган. В городе объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщают СМИ.

Национальное управление Дубая по чрезвычайным ситуациям призвало жителей не выходить из домов, а туристов — оставаться в гостиницах. Из-за дождей в городе затапливает улицы, трассы и первые этажи домов. В некоторых районах возникли перебои с электро- и водоснабжением. Под воду ушла станция метро Onpassive, на одной ветке подземки прервано движение.

Один из крупнейших торговых центров в мире «Дубай Молл» тоже пострадал от стихии — в ТЦ прорвало трубы.

Аэропорт Дубая отменил или перенаправил в другие города десятки рейсов. Из-за непогоды закрыты школы. Госслужащих перевели на удаленку, некоторые частные компании также посоветовали своим сотрудникам работать из дома.