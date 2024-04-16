11:04
USD 89.12
EUR 94.98
RUB 0.95
Общество

На базе ОшГУ будут проводить операции по пересадке печени

В клинике ОшГУ планируют проводить операции по трансплантации печени. Об этом сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев во время визита в вуз.

Как отметили в пресс-центре ведомства, первую операцию по пересадке печени в клинике проведут совместно с врачами клиники имени Тургута Озала университета Турции Инөнү.

«В нашей стране с каждым годом увеличивается число граждан, нуждающихся в операции по пересадке органов человека. В этой связи достигнута договоренность между президентами Кыргызстана и Турции об оказании помощи КР в организации трансплантации органов и обучении кыргызстанских специалистов. Сегодня я ознакомился с условиями, создаваемыми для проведения операций по трансплантации печени на базе клиники ОшГУ. Там имеется все необходимое, заказано лишь некоторое техническое оборудование, поставка которого ожидается в мае. Даст бог, и в клинике ОшГУ будут проводить операции по пересадке печени», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291607/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Индийские врачи провели аутотрансплантацию печени женщине из Кыргызстана
В очереди на бесплатную пересадку почки стоит около 200 кыргызстанцев
Турция готова помочь Кыргызстану в создании центра по трансплантации печени
Бригада медиков НЦОМиД осваивает технологию пересадки костного мозга в Турции
Еще одну бесплатную операцию по пересадке почки проведут в Кыргызстане
Отделение трансплантации костного мозга откроют в Джальской больнице
В Бишкеке врачи пересадили почку девушке. Операция сделана бесплатно
Пересадка почки. Обучение в Турции пройдут врачи Национального госпиталя
Пересадка почки. Куда обращаться с вопросами
Получающим гемодиализ кыргызстанцам обещают бесплатно пересадить почки
Популярные новости
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;Бишкеке дожди и&nbsp;грозы до&nbsp;середины недели. Прогноз погоды на&nbsp;15-19 апреля В Бишкеке дожди и грозы до середины недели. Прогноз погоды на 15-19 апреля
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Бизнес
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
16 апреля, вторник
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 ап...
10:57
В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
10:48
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан создадут АО по проекту Камбаратинской ГЭС-1
10:43
Лабораторию Бонецкого оштрафовали на 423 миллиона сомов
10:26
В микрорайоне «Джал» и жилмассиве «Арча-Бешик» на два дня отключат холодную воду