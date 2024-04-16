На базе ОшГУ будут проводить операции по пересадке печени

В клинике ОшГУ планируют проводить операции по трансплантации печени. Об этом сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев во время визита в вуз.

Как отметили в пресс-центре ведомства, первую операцию по пересадке печени в клинике проведут совместно с врачами клиники имени Тургута Озала университета Турции Инөнү.

«В нашей стране с каждым годом увеличивается число граждан, нуждающихся в операции по пересадке органов человека. В этой связи достигнута договоренность между президентами Кыргызстана и Турции об оказании помощи КР в организации трансплантации органов и обучении кыргызстанских специалистов. Сегодня я ознакомился с условиями, создаваемыми для проведения операций по трансплантации печени на базе клиники ОшГУ. Там имеется все необходимое, заказано лишь некоторое техническое оборудование, поставка которого ожидается в мае. Даст бог, и в клинике ОшГУ будут проводить операции по пересадке печени», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.