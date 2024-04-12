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Общество

В Чикаго открылась первая этнокультурная выставка Кыргызстана

В Чикаго открылась первая этнокультурная выставка Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, на выставке представлены разнообразные экспонаты, отражающие многогранность уникальной кыргызской культуры и истории.

«Событие стало настоящим праздником культуры и традиций Кыргызстана и привлекло внимание как представителей кыргызской диаспоры в США, так и всех любителей культуры и искусства. Гости выставки получили уникальную возможность погрузиться в богатое культурное наследие Кыргызстана, насладиться кыргызскими национальными блюдами, насыщенной программой танцев, игрой на комузе и многими другими увлекательными мероприятиями», — отметили в ведомстве.

Генеральный консул Болотбек Борбиев рассказал, что в будущем выставка станет музеем, который будет прославлять богатую культуру и историю кыргызского народа для подрастающего поколения в США.

Мероприятие организованно кыргызским общественным объединением Kyrgyz Community Center при поддержке Генерального консульства Кыргызстана в Чикаго.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291400/
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