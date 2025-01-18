После инаугурации Трампа начнутся масштабные рейды против мигрантов. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планированием операции.

Первой целью станет Чикаго. Рейд начнется во вторник, 21 января утром, на следующий день после инаугурации, и продлится всю неделю, пишет WSJ. Иммиграционная и таможенная полиция США направит от 100 до 200 сотрудников для проведения операции.

По данным издания, Том Хоман, новый «царь границ» в администрации Трампа, знал о планировании операции еще в прошлом месяце. «Если мэр Чикаго не захочет помочь, он может отойти в сторону. Но если он будет нам мешать, если он сознательно укрывает или скрывает нелегального иммигранта, я буду преследовать его по закону», — говорил Хоман во время своей поездки в Чикаго.

Вслед за Чикаго рейды могут пройти в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами, пишет WSJ.

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что считает одной из главных своих задач борьбу с нелегальными мигрантами и обещал начать массовые депортации.