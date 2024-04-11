В Бишкеке 11 апреля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +21 градус. День увеличился до 13 часов 14 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-13.30 — микрорайон «Аламедин-1», 34-42, отрезки улиц Салиевой, Лермонтова, Целиноградской, Ялтинской, Джалиля, Садовой, проспекта Жибек Жолу;

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 9, проспект Дэн Сяопина, 4, отрезки улиц Тыныстанова, Московской, Лущихина, Чайковского, Садыгалиева, Джамгирчинова, Толстого, Лумумбы,Чайковского, Ганди, Кожобергенова, Садаева, Тулебердиева, Малиновой, Орозбекова, Федорова, Тоголока Молдо, Серова, Логвиненко, Курганской, Васильева, Щербакова, Шусева, Тыныстанова, Маяковского, Магаданской, Елебесова, переулки Полтавский, Тельмана, Белозерский, Витебский, Гатчинский, Донской, бульвар Эркиндик, село Чон-Арык (улицы Саликамская, Ярославская, 50 лет Победы);

12.00-17.00 — улица Сагынбая, 43а, отрезки улиц Гоголя (от улицы Сагымбая до Токтогула), Московской, Сагынбая (от улицы Гоголя до Суюмбаева), село Орто-Сай (улица Асанбаева, переулок Лесхозный);

9.30-18.00 — 7-й микрорайон, 16-22, 23/3, 23/2, 26;

9.00-12.00 — отрезки улиц Пушкина, Павлова;

12.00-15.00 — отрезки улиц Павлова, Рыскулова;

15.00-17.00 — отрезки улиц Кулиева, Рыскулова, Краснознаменной;

9.30-12.00 — село Достук (улица 1-я линия);

13.00-15.00 — село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Больничная, переулок Больничный);

14.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Коллекторная).

Воды не будет с 9.00 до 22.00 в районах:

река Ала-Арча — линия железной дороги — проспект Жибек Жолу — бульвар Молодой Гвардии;

бульвар Молодой Гвардии — линия железной дороги — улица Фрунзе — проспект Манаса;

проспект Дэн Сяопина — река Ала-Арча — улица Боконбаева — улица Кулиева — улица Московская — улица Фучика — улица Казакова.

11-12 апреля не будет газа в районе, ограниченном улицами Торекула Айтматова, 7 Апреля, Армейской и проспектом Чуй.

Памятные даты

В Кыргызстане ввели банкноты номиналами 1 и 5 сомов

Случилось это в 1994 году.

На лицевой стороне банкноты достоинством 1 сом, окрашенной преимущественно в светло-розовый цвет, был помещен портрет первого кыргызского композитора и исполнителя Абдыласа Малдыбаева. На оборотной стороне этой банкноты изображены музыкальные инструменты на фоне Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Лицевая сторона купюры номиналом 5 сомов содержала портрет знаменитой кыргызской балерины Бюбюсары Бейшеналиевой. На оборотной стороне было помещено изображение Кыргызского государственного академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Доминирующий цвет купюры — синий.

Жогорку Кенеш де-юре принял отставку Аскара Акаева

24 марта 2005 года во время «тюльпановой революции» Аскару Акаеву удалось выехать из республики. Народные массовые протесты были вызваны фальсификацией выборов, незаконным изменением Конституции, семейно-клановой коррупцией.

Генеральная прокуратура после бегства президента возбудила уголовные дела в отношении него и членов его семьи, отправив в Российскую Федерацию соответствующие запросы о выдаче.

5 апреля в результате острого политического кризиса Аскар Акаев сложил с себя полномочия главы государства, 11 апреля ЖК принял отставку.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Фото из интернета. «Трагедия народов» — мемориал, посвященный жертвам фашистского геноцида, в Москве

Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 государств мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них около 2 миллионов детей. Только в Бухенвальде уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.

Люди, которые меняли мир

Умер заслуженный экономист КР Керимжан Кунакунов

Родился 25 ноября 1938 года в селе Чон-Арык Чуйской области.

Более 40 лет работал на ответственных и руководящих должностях в финансово-экономической системе страны. Стоял у истоков формирования финансово-кредитной системы Кыргызской Республики. Получил звание заслуженного экономиста (1994). Избирался народным депутатом Верховного Совета Киргизской ССР двух созывов.

Был министром финансов Киргизской ССР и первым министром финансов независимого Кыргызстана (1986-1992), государственным советником президента (1992), директором Государственной налоговой инспекции (1992-1995).

За большие заслуги перед народом и государством Керимжан Кунакунов награжден медалью «За трудовую доблесть» (1970).

Скончался 11 апреля 2016-го в Бишкеке.

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