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Общество

Садыр Жапаров поздравил сборную Кыргызстана по футболу с победой

Президент Садыр Жапаров 26 марта на столичном стадионе имени Долона Омурзакова посетил футбольный матч между национальными сборными Кыргызстана и Китайским Тайбэем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Матч проходил в рамках отборочного тура чемпионата мира — 2026.

Сборная Кыргызстана одержала победу со счетом 5:1. Поддержать игроков прибыло более 13 тысяч болельщиков.

После окончания игры Садыр Жапаров посетил раздевалку футбольной команды Кыргызстана, чтобы лично поздравить игроков с уверенной победой.

Президент высоко оценил уровень подготовки футболистов, работу тренерского штаба и выразил благодарность за подаренные положительные эмоции болельщикам.

Глава государства пожелал, чтобы и в дальнейшем национальная сборная страны добивалась успехов в международных соревнованиях. А государство, в свою очередь, окажет полную поддержку спортсменам.

Напомним, что 21 марта сборная Кыргызстана уже встречалась со сборной Китайского Тайбэя в городе Гаосюне (КНР). Тогда матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289959/
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