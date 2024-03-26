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Власть

Матч Кыргызстан — Китайский Тайбэй: болеть пришли президент и глава ГКНБ

Президент Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, ставший также главой Кыргызского футбольного союза, присутствуют на матче Кыргызстан — Китайский Тайбэй.

Сборная Кыргызстана по футболу в Бишкеке в рамках отборочного раунда чемпионата мира — 2026 в зоне «Азия» играет против команды Китайского Тайбэя. Прямой эфир можно смотреть тут.

На 47-й минуте первого тайма футболист сборной КР Кожо Жоэл оформил хет-трик. Сейчас счет 3:0.

Напомним, команда Кыргызстана первый матч проиграла, следующие три — выиграла и сейчас занимает второе место в группе D, куда входят также Китайский Тайбэй, Малайзия и Оман. Две лучшие сборные группы выйдут в следующий этап отбора на чемпионат мира.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289941/
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