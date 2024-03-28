В Бишкеке 28 марта облачно, возможен ливень. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 12 часов 33 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.28. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 50 (1-8-й подъезды), улицы Турусбекова, 82, Айни, 209, жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова), отрезки улицы Месароша, переулки Почтовый, Орозова, отрезки улиц Васильева, Исанова, Тоголока Молдо, Щербакова, переулки Алтайский, Джольский, Каарманский;

9.30-18.00 — отрезки улиц Шабдана Баатыра, Путепроводной, Армейской, Чынара, Менделеева, Туголбая Ата, Токольдош, 9-й микрорайон, 12-15;

9.30-12.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Алты Бакан, Мажрум Тал, Молдо Нияз, Алыкулова), «Киргизия-1» (улица Жениш);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тогуз Канат, Кыбыла, Тогуз Кайрык, Найман, Ак Шоокум, Жолон);

10.30-15.00 — отрезки улицы Профессора Зимы, переулки Долонский, Джети-Огузский, Джамбул, Баялинова;

15.30-17.00 — село Маевка (улицы Садаева, Сельская, Совхозная, Тулебердиева).

У кого намечается той

Актан Исабаев Родился 28 марта 1972 года. Певец, композитор, продюсер. Тимур Шабданбеков Родился 28 марта 1974 года. Заместитель председателя ГКНБ.

Памятные даты

В США запатентована стиральная машина

Фото из интернета

28 марта 1797-го в США Натаниэль Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину.

Она была совсем не похожа на те устройства, которыми мы пользуемся сегодня, но основную функцию — облегчение ручной стирки — выполняла. Основу конструкции первой стиральной машины представлял деревянный ящик на подвижной раме.

Год за годом стиральные машины становились все совершеннее — они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах. Техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров, над этими изделиями работали еще и дизайнеры.

Люди, которые меняли мир