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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 марта облачно, возможен ливень. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 12 часов 33 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.28. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 50 (1-8-й подъезды), улицы Турусбекова, 82, Айни, 209, жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова), отрезки улицы Месароша, переулки Почтовый, Орозова, отрезки улиц Васильева, Исанова, Тоголока Молдо, Щербакова, переулки Алтайский, Джольский, Каарманский;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Шабдана Баатыра, Путепроводной, Армейской, Чынара, Менделеева, Туголбая Ата, Токольдош, 9-й микрорайон, 12-15;
  • 9.30-12.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ай-Кочо, Алты Бакан, Мажрум Тал, Молдо Нияз, Алыкулова), «Киргизия-1» (улица Жениш);
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тогуз Канат, Кыбыла, Тогуз Кайрык, Найман, Ак Шоокум, Жолон);
  • 10.30-15.00 — отрезки улицы Профессора Зимы, переулки Долонский, Джети-Огузский, Джамбул, Баялинова;
  • 15.30-17.00 — село Маевка (улицы Садаева, Сельская, Совхозная, Тулебердиева).

У кого намечается той

Актан Исабаев

Родился 28 марта 1972 года. Певец, композитор, продюсер.

Тимур Шабданбеков

Родился 28 марта 1974 года. Заместитель председателя ГКНБ.

Памятные даты

В США запатентована стиральная машина

из интернета
Фото из интернета

28 марта 1797-го в США Натаниэль Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину.

Она была совсем не похожа на те устройства, которыми мы пользуемся сегодня, но основную функцию — облегчение ручной стирки — выполняла. Основу конструкции первой стиральной машины представлял деревянный ящик на подвижной раме.

Год за годом стиральные машины становились все совершеннее — они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах. Техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров, над этими изделиями работали еще и дизайнеры.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Александр Игнатьев

Народный художник Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула родился 28 марта 1906 года в Валуйки (Белгородская область).

С 1934-го — член Союза художников СССР.

В историю кыргызского искусства один из старейших художников Кыргызстана вошел как мастер лирического и индустриального пейзажа. Создал работы, посвященные горной природе, жизни животноводов высокогорья и новостройкам социалистической Киргизии. Разработал тему Токтогульской ГЭС, которая на много лет стала главной темой его творчества.

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», четырьмя почетными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР, занесен в летопись Трудовой славы Киргизской ССР.

Участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, музеях СНГ.

Умер в 1998-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289868/
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