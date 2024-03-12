Создать ремонтную базу Минобороны Кыргызстана помогут специалисты из России, которые уже прибыли в страну. Об этом депутатам Жогорку Кенеша сообщил глава ведомства Бакытбек Бекболотов.

По его словам, речь идет о создании ремонтной базы оборонного ведомства в южном областном центре Оша.

«Почти 15 офицеров Министерства обороны России прибыли в Кыргызстан для проведения запланированных работ», — сказал он.

В конце 2023 года аналогичная база при содействии российской стороны была открыта в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. На центральной ремонтной базе вооружений и военной техники Минобороны республики также осуществляется сборка бронированного автомобиля «ГАЗ-66М». Часть комплектующих при этом поставляется из Российской Федерации.