08:43
USD 89.43
EUR 97.88
RUB 0.98
Общество

Создать ремонтную базу Минобороны Кыргызстана помогут специалисты из России

Создать ремонтную базу Минобороны Кыргызстана помогут специалисты из России, которые уже прибыли в страну. Об этом депутатам Жогорку Кенеша сообщил глава ведомства Бакытбек Бекболотов.

По его словам, речь идет о создании ремонтной базы оборонного ведомства в южном областном центре Оша.

«Почти 15 офицеров Министерства обороны России прибыли в Кыргызстан для проведения запланированных работ», — сказал он.

В конце 2023 года аналогичная база при содействии российской стороны была открыта в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. На центральной ремонтной базе вооружений и военной техники Минобороны республики также осуществляется сборка бронированного автомобиля «ГАЗ-66М». Часть комплектующих при этом поставляется из Российской Федерации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288740/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов
Российская платежная система «Мир» под санкцией. Как быть кыргызским мигрантам
Минобороны просит разрешить военнослужащим приватизировать служебные квартиры
Reuters: Предложение Путина о прекращении огня в Украине отвергнуто США
Писатель Борис Акунин заочно арестован в России по делу о призывах к терроризму
Осужденные в России 994 кыргызстанца отказались от экстрадиции на родину
В Кыргызстан приехала делегация из России. Что обсуждали
За три года Россия помогла Кыргызстану на $5 миллионов
В России создадут цифровой профиль мигрантов
До 6,4 тысячи тонн продовольствия планирует передать Россия Кыргызстану
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Как правильно держать орозо. Ответы на&nbsp;самые часто задаваемые вопросы Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Бизнес
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
12 марта, вторник
08:26
Создать ремонтную базу Минобороны Кыргызстана помогут специалисты из России Создать ремонтную базу Минобороны Кыргызстана помогут с...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 марта, понедельник
23:43
Инженер из Сан-Франциско создал дрон с ИИ для преследования людей
23:27
Чиновники разрешили строить в Бишкеке гостиницу. Она угрожает безопасности людей
23:16
Борьба с пробками. В Бишкек прибыли купленные мэрией эвакуаторы
22:46
Новые автомобили получили отделения милиции Баткенской области
22:31
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Люксембурга