К жителям столицы приходят с проверкой воды. Что говорят в Бишкекводоканале

В столице жителей посещают под видом сотрудников Бишкекводоканала

Зафиксированы случаи несанкционированного посещения домов от имени Бишкекводоканала с целью сбора проб питьевой воды. Об этом сообщили в управлении.

«Проверка качества воды производится ежедневно на водозаборных сооружениях и с 365 контрольных точек разводящей сети. Сотрудники лаборатории берут пробы воды только на водозаборах и контрольных точках сети», — отметили в компании.

В случае возникновения подозрения в несанкционированных посещениях, в Бишкекводоканале рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.