В Бишкеке 1 марта небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 11 часов 15 минут.

У кого намечается той

Асылбек Озубеков

Родился 1 марта 1958 года. Директор Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова.

Памятные даты

В Кыргызстане ввели в обращение обновленные купюры 50 и 100 сомов

С 1 марта 2017-го Национальный банк Кыргызстана ввел в обращение модифицированные банкноты четвертой серии. Внешний вид изменился у купюр номиналом 50 и 100 сомов.

Они имеют четко выраженный портрет, выполненный классическим методом. На купюрах указан год выпуска — 2016.

Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — участницах Международной организации гражданской обороны с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.

День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.

День «Ноль дискриминации»

Отмечается ежегодно 1 марта по решению ООН с 2014-го. Инициаторами учреждения выступили руководители ЮНЭЙДС — Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу.

Новый праздник призывает современное общество терпимо относиться к другим людям, независимо от их расовой, национальной, религиозной, половой, возрастной принадлежности, принадлежности к той или иной социальной группе, независимо от их политических и иных взглядов и убеждений.

День комплимента

День комплимента — это относительно новый праздник, который стали отмечать в 2001 году в Нидерландах по инициативе Ханса Портвилета.

Психологи советуют начинать обучение искусству комплиментов с себя, стоя перед зеркалом и поднимая себе настроение легкой похвалой.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Какин Сулайманкулов

Родился 1 марта 1933 года в селе Новороссийка (ныне село Шабдан) Кеминского района Чуйской области в семье колхозника. В 1953-м окончил с отличием Кыргызский государственный университет. В 1958 году окончил аспирантуру при Ростовском государственном университете, получив ученую степень кандидата химических наук.

Первым из отечественных ученых успешно защитил докторскую диссертацию по химии.

Какин Сулайманкулов внес огромный вклад в развитие исследований в области комплексных соединений, физико-химического анализа. Им опубликовано более 500 научных работ, среди которых монографии, 14 изобретений. Около 100 его научных статей переведены на английский язык и опубликованы в США и Англии в известных в мире научных изданиях.

В 2003-м за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана награжден орденом «Манас» ІІІ степени. В том же году Какину Сулайманкулову присвоено звание «Почетный гражданин Бишкека».

Умер в 2017-м.

Родилась заслуженный деятель культуры КР Майрамкан Юсупова

Родилась 1 марта 1939-го в селе Первое Мая Ошской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызстана, профессор.

С 1982 по 1986 год работала в посольстве СССР в Японии, Генеральном консульстве Российской Федерации в Саппоро, в 1994-1996 годах преподавала японский язык в Бишкекском гуманитарном университете, с 1996-го по 2008-й проработала директором Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

За свой вклад и высокие достижения в области культуры и искусства награждена медалью «Данк».

Умерла 28 августа 2015 года.

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