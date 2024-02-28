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Общество

Хадж-2024. Власти ОАЭ накажут граждан, не имеющих разрешения на паломничество

Власти Саудовской Аравии предупредили иностранцев и резидентов о возможных наказаниях за незаконное участие в хадже-2024. Об этом пишет редакция CentralAsia, ссылаясь на Gulf News.

По информации, о возможных наказаниях заявило Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии.

«Лица, не имеющие разрешения на паломничество, могут быть приговорены к тюремному заключению от 2 до 6 месяцев и оштрафованы до 50 тысяч реалов (свыше $13,3 тысячи). Также подвергнутся депортации и запрету въезда в страну на 10 лет», — говорится в заявлении.

Кроме того, паломников предупредили о возможных наказаниях за участие в «незаконной финансовой помощи». За такие нарушения грозит тюремное заключение до семи лет и штраф до $1,3 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287783/
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